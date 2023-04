Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 428. Ucrainenii sunt „intr-o poziție buna” pentru o contraofensiva impotriva armatei ruse, a declarat miercuri comandantul militar american de rang inalt din Europa in fața unei comisii a Congresului, potrivit CNN.

- O lovitura de racheta rusa asupra unui bloc de apartamente a ucis cel putin cinci persoane si ranit 15 vineri la Sloviansk, un oras din estul Ucrainei, a anuntat guvernatorul local, avertizand ca ar putea exista oameni ingropati sub daramaturi, scrie Agerpres.

- Mai multe explozii, a caror cauza nu se cunoaste, au distrus un lot de rachete de croaziera Kalibr NK in timp ce erau transportate pe calea ferata in orasul Djankoi, in nordul peninsulei ucrainene anexate Crimeea, unde se afla o baza aeriana rusa, a indicat in cursul noptii Directia principala de informatii…

- Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete si drone in noaptea de miercuri spre joi in intreaga Ucraina, in principal asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din tara vecina, dar și asupra Odesei, important port la Marea Neagra, și Kievului.

- O cladire rezidențiala cu mai multe etaje din orașul ucrainean Zaporijjea a fost lovita de o racheta lansata de armata rusa in noaptea de miercuri spre joi. Conform autoritaților locale, exista cel puțin doi morți și 11 raniți. Atacul a avut loc la puțin timp dupa miezul nopții, au transmis secretarul…

- Ucrainenii au lansat un atac cu drone catre Sevastopol, in Crimeea, in timp ce rușii au atacat Ucraina cu cel puțin 32 de rachete de croaziera, in noaptea de miercuri spre joi. Conform unor raportari din Crimeea, cel puțin doua drone lansate de armata ucraineana au fost doborate asupra Sevastopolului,…

- UPDATE Mai multe explozii au fost auzite vineri dimineata la Kiev dupa declansarea sirenelor de alarma antiaeriana, in timp ce oficiali ucraineni au informat ca instalatii de inalta tensiune de-a lungul Ucrainei au fost lovite de un atac masiv cu rachete rusesti, iar armata ucraineana incearca sa neutralizeze…