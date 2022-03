Stiri pe aceeasi tema

- Este a 13 a zi de cand rușii au atacat pentru prima data Ucraina, iar razboiul continua la cote alarmante. In urma cu doar cateva ore, un nou atac nuclear a luat prin surpindere țara vecina, asta dupa ce forțele armate ruse au bombardat instalația de cercetare din Harkov. Ce se intampla in aceste momente…

- O instalatie de cercetare nucleara din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a fost avariata fara “consecinte radiologice” de obuze de artilerie, a anunțat, luni, Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AEIA), potrivit AFP. Autoritatile ucrainene au informat despre un atac care a avut loc duminica,…

- O instalatie de cercetare nucleara din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a fost avariata fara “consecinte radiologice”, de obuze de artilerie, a anunțat, luni, Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AEIA), potrivit AFP. Autoritatile ucrainene au informat despre un atac care a avut loc duminica,…

- Bombardamentele rusești continua in mai multe orașe din Ucraina, in cea de-a treisprezecea zi de razboi. In urma cu puțin timp, Agentia pentru Energie Atomica a transmis ca o noua unitate de cercetare nucleara din Harkov a fost avariata de bombardamente, potrivit The Guardians. Efectele produse in urma…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AEIA) a declarat luni ca a primit informatii conform carora obuze de artilerie au avariat o instalatie de cercetare nucleara din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, fara "consecinte radiologice", informeaza marti AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina a inregistrat pierderi masive. Turnul de televiziune, Parchetul Regional și numeroase cladiri au fost complet distruse.Și aeroportul din Vinița a fost bombardat de rachetele rusești. Trupele lui Putin au tras și in civili, in timpul evacuarilor, iar opt oameni…

- Personalul de serviciu opereaza in continuare centrala din Zaporojie, care se afla sub ordinele comandantului fortelor rusesti de acolo, a anunțat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), care a primit informari in acest sens de la Ucraina, potrivit CNN. In același timp, potrivit AIEA,…

- Ucraina a informat duminica Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) ca in cursul nopții amplasamentul unei instalații de depozitare a deșeurilor radioactive din Kiev a fost lovit de rachete, fiind deja al doilea incident de acest gen, anunța AIEA intr-un comunicat.