Razboi in Ucraina. Rușii au atacat din nou regiunea Odesa și de aceasta data ar fi fost țintite doua porturi situate pe Dunare – Reni și Ismail, aflate in apropierea graniței dintre Romania și Ucraina. O explozie puternica s-a produs luni dimineata chiar langa granița Romaniei. Totul dupa ce forțele ruse au bombardat din nou […]