Rușii au bombardat din nou Hersonul Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in discursul adresat națiunii ca presiunea Ucrainei și a lumii asupra Rusiei va continua. Kievul a anunțat ca pregatește o contraofensiva de primavara, menita sa rupa frontul rusesc din sud, intre Crimeea și Rusia continentala, scrie Rador.

Situatia militara din sudul Ucrainei este destul de periculaosa in unele locuri, iar conditiile din est sunt foarte dificile, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, in cadrul unui discurs video transmis vineri, informeaza Rador.

Președintele american Joe Biden va face o vizita in Polonia din 20 pana in 22 februarie pentru a marca implinirea unui an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie France-Presse, informeaza Rador.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Franța va sprijini ferm Ucraina in razboiul sau impotriva Rusiei, scrie Rador.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna joi Uniunea Europeana (UE) sa impuna masuri punitive suplimentare Rusiei si anunta ca a discutat o a zecea serie de sanctiuni cu presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza CNN, informeaza News.ro.

Fostul premier Victor Ponta susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iși bate joc de romanii care traiesc in Ucraina și le neaga dreptul de a invața in limba romana. In același timp, președintele Klaus Iohannis pastreaza o tacere adanca și, mai mult decat atat, Romania ajuta Ucraina…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat joi seara ca a decorat post-mortem patru politisti care au fost ucisi de explozia unor mine in regiunea Herson, de unde rusii s-au retras, si a spus ca este incredintat ca „teroarea minelor" va fi unul dintre capetele de acuzare pentru care Rusia…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care incarneaza rezistenta Ucrainei in fata invaziei Rusiei, a fost desemnat personalitatea anului 2022 de catre revista americana Time, care aduce un omagiu "spiritului Ucrainei", relateaza AFP.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia pierde zilnic in razboiul din Ucraina sute de oameni, atat militari mobilizați, cat si mercenari. Potrivit acestuia, pana la sfarșitul anului, numarul militarilor rusi ucisi pe frontul din Ucraina va ajunge la 100.000, conform Rador.