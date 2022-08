Rușii au bombardat din nou centrala nucleară de la Zaporojie (video) Agresorii ruși au bombardat din nou centrala nucleara Zaporojie și zone din apropierea centralei nucleare, a transmis joi Compania Naționala de Producere a Energiei Nucleare Energoatom Ucraina, citata de agenția de știri Ukrainski Novini. Este a treia oara cand lovesc acest obiectiv in mai puțin de o saptamana. Energoatom a menționat ca ocupanții au bombardat din nou cea mai mare centrala nucleara din Ucraina și Europa. Cinci bombardamente au fost inregistrate in zona biroului comandantului stației iar alte cinci au avut loc in zona stației de pompieri, din apropierea centralei. „Ca urmare a bombardamentelor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Ucraina și Rusia dau vina una pe alta pentru bombardamentele din jurul celei mai mari centrale nucleare din Europa, o fosta angajata de la Zaporojie vorbește despre consecințele acestor atacuri, care ar putea fi catastrofale, relateaza NBC: Femeia spune ca se teme pentru foștii ei colegi…

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) și-a exprimat sambata gravele ingrijorari pe care le are in legatura cu bombardamentul din ziua precedenta de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, afirmand ca aceasta acțiune arata cat de mare este riscul unui dezastru nuclear, relateaza…

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…

- Rușii și-au intensificat atacurile cu rachete de la distanța lunga asupra orașelor ucrainene. Dnipro a fost lovit in timpul nopții de vineri spre sambata iar cel puțin 3 oameni au murit. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca sirenele de raiduri aeriene rasuna in țara și indeamna oamenii…

- Rușii și-au intensificat atacurile cu rachete de la distanța lunga asupra orașelor ucrainene. Dnipro a fost lovit in timpul nopții de vineri spre sambata iar cel puțin 3 oameni au murit. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca sirenele de raiduri aeriene rasuna in țara și indeamna oamenii…

- Rusia vrea sa decupleze Ucraina de la centrala nucleara din Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de trupele rusești, daca Kievul nu platește Moscovei pentru electricitatea produsa, a declarat vicepremierul rus Marat Khusnullin, transmite Hotnews.ro . „Daca sistemul energetic al Ucrainei este…