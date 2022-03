Stiri pe aceeasi tema

- „Cel mai recent val de lovituri cu rachete a venit cand s-a lasat intunericul”, a spus el unui post de radio ucrainean.Arestovich a spus ca al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, Harkiv, din nord-est, inca se lupta pentru a evita un atac rusesc, in timp ce toate regiunile din Cernihiv din nord sunt…

- Imagini infioratoare cu un nor dens de fum dupa atacul cu rachete ale rușilor au fost postate pe rețelele de socializare. O racheta a țintit turnul de televiziune și o a doua a lovit in zona acestuia, potrivit filmuletelor postate.Video of the shelling of the TV tower. #Russians are hitting the communications…

- „Vehiculele de ocupație rusești circula prin orașul din Herson”, a anunțat șeful Administrației Regionale de Stat din Herson, Ghenadi Laguta, noteaza publicația Ukrainska Pravda. Oficialul a scris, intr-o serie de postari pe Facebook, ca „rușii care intra in oraș captureaza localnici. Probabil ca vor…

- Consilierul Ministerului de Interne ucrainean Vadim Denisenko a facut declaratii portalului de stiri strana.news cu privire la miscarile trupelor ruse. „Dar stim incotro se indreapta, incotro s-au indreptat, si suntem pregatiti", a spus el.Pana acum, trupele ruse au atacat Kievul din directiile nord-vest…

- Ministerul rus al apararii spune ca forțele sale au inconjurat orașul Cernihiv (in nord), care se afla la aproximativ 150 km nord de capitala Kiev, informeaza BBC. „Blocarea orașului Cernihiv a fost finalizata”, a declarat purtatorul de cuvant Igor Konașenkov. El a mai spus ca, prin preluarea controlului…

- Forțele ruse au preluat controlul asupra aeroportului internațional din apropierea capitalei Ucrainei, a transmis un inalt oficial ucrainean. Este vorba de aeroportul internațional Antonov din Hostomel, la aproximativ 10 kilometri distanța de Kiev, a declarat Mykhailo Podoliak, consilier al șefului…