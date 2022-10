Stiri pe aceeasi tema

In noaptea de 7 octombrie, rușii au atacat doua districte din Zaporojie. Un civil a fost ranit in urma atacului Acest lucru este raportat de RBC-Ucraina, care citeaza canalul de Telegram al șefului OVA Zaporojie, Oleksandr Staruk.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, miercuri, ca trei noi localitati au fost recucerite de fortele de la Kiev in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, unde trupele Moscovei sunt in dificultate, informeaza AFP.

Un atac cu drone sinucigase a fost raportat in orasul Bila Tserkva din regiunea Kiev, in urma caruia mai multe instalatii de infrastructura au luat foc, iar cel putin o persoana a fost ranita.

Autoritatile din Harkov au raportat un "atac masiv" al armatei ruse care a lasat o mare parte din oras fara curent, transmite presa internationala.

Volodimir Zelenski a transmis, sambata seara, intr-un mesaj video pe Facebook, despre ofensiva armatei ucrainene, ca in acest moment, aproximativ 2.000 de kilometri din teritoriul ucrainean au fost eliberati in cadrul actiunilor active de la inceputul lunii septembrie.

O petiție online cu o cerere de a interzice cetățenilor ruși sa intre pe teritoriul Ucrainei pentru urmatorii 50 de ani a obținut 25 de mii de voturi. Acum, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este obligat sa raspunda la aceasta, relateaza presa de la Kiev. Petiția a fost postata pe site-ul…

Ucrainenii susțin ca rușii au pregatit mai multe unitați militare pentru a ataca Kryvyi Rih, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, anunța mediafax.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa.