Armata rusa a lansat un atac cu rachete in regiunea Odesa in noaptea de duminica spre luni. Operațiuniea a vut loc cu ajutorul avioanelor strategice de aviație Tu-22M, au transmis pe Telegram reprezentanții Consiliului Local Odesa, citați de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Mai multe cladiri rezidențiale și anexe pe o suprafața aproximativa de 500 de metri patrați au fost distruse ori incendiate. Potrivit datelor preliminare, șase persoane au fost ranite, inclusiv un copil. In urma cu patru zile, joi, 23 iunie, ocupanții ruși au lansat alte rachete in regiunea Odesa. De asemenea,…