Rușii au aruncat în luptă Terminatorul Rusia a intensificat ofensiva in Donbas, context in care Ucraina a exclus posibilitatea de a accepta un armistițiu cu Rusia și a respins ideea de a incheia un acord cu Moscova care sa implice cedarea de teritorii. Președintele Volodimir Zelensky spune ca in prezent 700.000 de aparatori ai Ucrainei lupta in toata țara impotriva invadatorilor ruși. Intre timp, in zonele eliberate din Harkov, oamenii se intorc la casele lor, dar unii mai gasesc doar pereți gauriți și cladiri distruse. Rușii au adus in lupta, pe axa Severodonețk, singura companie care are in dotare „Terminator”, vehicule proiectate… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

