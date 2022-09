Rușii au ajuns să cumpere obuze și rachete din Coreea de Nord Serviciile secrete americane considera ca Moscova cumpara muniție pentru artilerie din Coreea de Nord, a relatat New York Times. Informația vine in contextul in care recent s-a aflat și ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana, transmite Reuters. Oficiali guvernamentali americani au declarat pentru NYT ca achizițiile facute de Moscova de […] The post Rușii au ajuns sa cumpere obuze și rachete din Coreea de Nord appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

