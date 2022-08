Rușii au aglomerat podul ce leagă Crimeea de Rusia după mai multe explozii din peninsulă Rușii s-au grabit sa fuga și au aglomerat podul ce leaga Crimeea de Rusia dupa mai multe explozii din peninsula ce nu au fost inca oficial revendicate. In urma multiplelor explozii de marți de la depozitul de muniții din Dzhankoi s-au format cozi lungi in fața garilor din Crimeea, rușii incercand sa paraseasca peninsula, arata o serie de imagini publicate pe rețelele de socializare, potrivit The Telegraph. Cea mai mare aglomerație s-a inregistrat la gara din Simferopol. Intre timp, autoritațile instalate in Rusia la conducerea Crimeei au anunțat ca circulația trenurilor a fost intrerupta, deoarece… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

