Si civilii rusi au devenit periculosi. O rusoaica a atacat o femeie din Riga, capitala Letoniei, din cauza aspectului ei și a inceput sa o amenințe pentru ca nu voia sa-i vorbeasca in rusa. Ea a numit-o animal și a amenințat-o sa-i fie frica. Poliția a considerat incidentul absolut inacceptabil. Victima a postat inregistrarea pe