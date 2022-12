Stiri pe aceeasi tema

Regiunea Sumi din nord-estul Ucrainei a fost bombardata de 30 de ori in mai puțin de doua ore, au anunțat autoritațile regionale.

Armata rusa sufera pierderi grele in cursul atacurilor "acerbe" continue in regiunea Donetk din estul Ucrainei si pregateste noi atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Rador.

Armata rusa isi continua ofensiva in orasul Bahmut, in estul Ucrainei, in regiunea Donetk, anexata de Moscova in septembrie, oras in care sapte civili au fost ucisi, iar alti trei raniti, luni seara, relateaza AFP.

Doua linii de aparare au fost construite in regiunea rusa Kursk, la frontiera cu Ucraina, pentru a face fata unor "eventuale atacuri ale fortelor ucrainene", a anuntat duminica guvernatorul regiunii, Roman Starovoit, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

RADOR (15 octombrie) - Armata invadatoare rusa a lansat, sambata, un atac cu rachete asupra regiunii Kiev, lovind o comunitate teritoriala, a raportat șeful regiunii, Oleksi Kuleba.

In cursul nopții, trupele rusești au lansat noi atacuri in Ucraina. Conform informațiilor publicate de Nexta, rușii au atacat civilii din orașul Nikopol, regiunea Dnepropetrovsk.

O persoana a murit și zeci de autobuze au fost distruse in urma unui atac cu rachete la Dnipro, anunța oficialii ucraineni, potrivit CNN.

Forțele ucrainene au eliberat așezarea Chkalovske din regiunea Harkov, a declarat duminica președintele Volodimir Zelenski, pe Telegram, potrivit Mediafax.