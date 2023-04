Rușii atacă cibernetic România. Mesajele-capcană la care trebuie să fim atenți Romania este atacata cibernetic de hackerii ruși, care au trimis mii de mesaje capcana prin care pot fura datele romanilor. Mii de romani au primit in ultimele zile urmatorul mesaj: „Adresa de livrare a coletului dumneavoastra RO342521924SE este greșita, va rugam sa actualizați adresa in 24 de ore sau va fi returnata”. Textul este urmat […] The post Rușii ataca cibernetic Romania. Mesajele-capcana la care trebuie sa fim atenți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Romania este atacata cibernetic de hackeri ruși, care au trimis mii de mesaje capcana prin care pot fura datele romanilor. Este vorba despre mesaje in care suntem anunțați ca trebuie sa primim un colet.

