Stiri pe aceeasi tema

China "nu va ataca niciodata Ucraina", dimpotriva, va ajuta statul ucrainean, in special din punct de vedere economic, a declarat ambasadaorul Chinei in Ucraina, potrivit unui comunicat de presa al guvernului regional din Liov, noteaza news.ro.

In pofida razboiului cu Rusia, cantitati mari de ajutoare de prima necesitate au ajuns in Ucraina, potrivit cifrelor oficiale, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres.

Au existat relatari ca oameni din teritoriile controlate de Ucraina, care sunt considerați a fi pro-ruși, au fost batuți, a declarat inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit Reuters.

In tentativa de a bloca Kievul și de a inchide orice punct de ieșire din capitala, trupele rusești au aruncat in aer șinele de tren.

Reprezentanții armatei din Ucraina susțin ca rușii „au terminat cea mai mare parte a rezervelor operaționale", potrivit Sky News.

Sucursala din Moscova a unei banci de stat chineze a inregistrat o crestere a cererilor din partea firmelor ruse care doresc sa deschida noi conturi, a declarat o persoana familiarizata cu chestiunea, in timp ce companiile din tara se lupta cu sanctiunile internationale dupa invazia in Ucraina, transmite

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca noaptea trecuta a fost "brutala", conform Sky News. El a spus ca forțele de ocupație rusești "ataca zonele civile", unde nu exista infrastructura militara. Zelenksi a spus ca forțele "ataca totul", inclusiv ambulanțele.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat sambata ca armata rusa va incerca sa atace si sa cucereasca Kievul in cursul noptii, intr-un moment in care luptele continua in capitala, noteaza AFP preluat de agerpres.