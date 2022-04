In dimineața zilei de 31 martie, trupele rusești care se aflau in zona centralei nucleare de la Cernobil au inceput sa plece. Dupa ce o parte din ele au plecat, un ocupant rus pe nume Yakushev cu indicativul „90th” a vrut sa oblige oficialii ucraineni de acolo sa semneze un act, scrie hotnews.ro . El a amenințat ca, daca nu il semneaza, vor duce muncitori ucraineni in Belarus. In cele din urma, actul a fost semnat sub constrangere. Dupa semnare, soldații ruși au inceput sa jefuiasca totul, obligand personalul ucrainean sa ramana in birourile lor. Mai tarziu, aceștia și-au dat seama ca este foarte…