Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ‘Integritatea fizica a centralei’ nucleare ucrainene de la Zaporojie, ocupata de trupele ruse, ‘a fost incalcata de mai multe ori’, a declarat joi directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, dupa ce a inspectat aceasta instalatie, transmite AFP.…

- Inspectorii Agenției pentru Energie Atomica au sosit in orașul Zaporojie din sudul Ucrainei, unde centrala nucleara ocupata de forțele Moscovei. Vizita are loc in contextul temerilor privind o catastrofa nucleara din cauza bombardamentelor din apropierea centralei, bombardamente de care și rușii și…

- Expertii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) au sosit miercuri in orasul ucrainean Zaporojie, iar misiunea de verificare la Centrala nucleara aflata sub ocupatie rusa va incepe joi. Delegatia AIEA, condusa de directorul Rafael Grossi, s-a deplasat miercuri de la Kiev la Zaporojie,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a primit marti la Kiev pe membrii misiunii Agenției Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), care au sosit in Ucraina pentru a inspecta centrala nucleara de la Zaporojie, transmite CNN. In cadrul intalniri de la Kiev, liderul ucrainean i-a spus șefului…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP."A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP. “A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat ca orice avarie la centrala nucleara de la Zaporojie ar fi o ”sinucidere”, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de bombardarea sitului, scrie BBC. „Trebuie sa spunem lucrurile asa cum sunt: orice paguba potentiala la Zaporojie…

- Seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat ca Zaporojie, cea mai mare centrala nucleara din Europa aflata in Ucraina, ”este complet scapata de sub control” si a adresat un apel urgent Rusiei si Ucrainei pentru a permite expertilor sa viziteze rapid centrala,…