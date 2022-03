Rușii ar fi deschis focul asupra protestatarilor din Herson VIDEO Incidente violente s-au inregistrat luni in Herson, primul mare oraș ucrainean cucerit de Rusia. Forțele armate ruse ar fi deschis focul asupra unei mulțimi care protesta. Mai mulți oameni au fost raniți. Oficialii ucraineni au transmis ca sunt victime printre civilii care protestau in fața cladirilor din centrul orașului fața de invazia Rusiei in Ucraina. Oamenii le strigau soldaților ruși sa plece acasa, iar spre ei au fost aruncate grenade lacrimogene. Este prima data cand militarii ruși impușca civilii ieșiți la protest. Orașul Herson a fost cucerit in 3 martie. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

