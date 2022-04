Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene pastreaza controlul asupra pozițiilor defensive din estul și sud-vestul orașului Mariupol, in ciuda afirmațiilor rusești potrivit carora ar fi capturat cea mai mare parte a orașului, spune Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) din SUA in evaluarea din noaptea de vineri spre…

- UPDATE 5:20 - Delegația ucraineana a sosit la Istanbul, pentru discuții cu omologii lor ruși. Delegația ucraineana este condusa de ministrul apararii al Ucrainei, Oleksii Reznikov, precum și de Mihail Podolyak, șeful biroului prezidențial, scrie The Guardian. Membrii delegației au ca prioritate principala…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava in a 32-a zi de razboi. Forțele ruse continua sa bombardeze mai multe orașe din Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a atacat cu rachete Liovul, a preluat controlul asupra orașului Slavutici și a bombardat suburbiile din estul și vestul orașului Kiev.

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

- Rușii ataca fara mila orașele din Ucraina. Deși primește multe sancțiuni pentru invazia din țara vecina, Vladimir Putin nu se lasa. Situația din Mariupol este din ce in ce mai grava, iar la Kiev au sunat alarmele de la primele ore ale dimineții. Cele mai noi informații despre razboi.

- Fortele ruse se pregatesc sa bombardeze orasul Odesa, a declarat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski - transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Dupa zece zile de razboi, Rusia incepe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al președintelui ucrainean, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. In paralel, sambata noapte Volodimir Zelenski a avut o noua discuție telefonica cu Joe Biden,…

- Dupa ce Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa puna Fortele de disuasiune ale armatei ruse in regim special de alerta de lupta, atacurile in Ucraina continua in mai multe direcții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…