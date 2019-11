Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de supraveghere sanitara a Rusiei (Rospotrebnadzor) a anuntat vineri ca si-a intensificat monitorizarea nivelului de radiatii in Orientul Indepartat rus din cauza unei cresteri a acestuia in Marea Chinei de Sud in urma unui presupus 'incident radioactiv', transmite agentia de presa…

- Fanica Barla, fost primar interimar al Buzaului, director Electrica in prezent, a provocat vineri seara un accident in lant, soldat cu doi raniti. Victimele sunt un cunoscut bucatar buzoian si logodnica lui.

- Echipa nationala de rugby a Federatiei Ruse continua seria rezultatelor dezastruoase la Campionatul Mondial de Rugby, desfasurat in Japonia. Rusii au fost distrusi la Fukuroi de reprezentativa Scotiei fara sa marcheze niciun punct, scor 0-61.

- Trei membri a Garzii de coasta ruse au fost raniti în cursul unui incident armat cu vase de pescuit nord-coreene în Marea Japoniei, a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în subordinea caruia se afla trupele de graniceri ruse, inclusiv garzile de coasta, potrivit…

- MAE al Federației Ruse a atras atenția asupra necesitații de a asigura dreptul jurnaliștilor la libertatea activitații profesionale și de a nu admite o politica discriminatorie fața de mijloacele de informare, cea ce se intampla in perioada guvernului precedent.

- Autoritatile ruse au respins vineri suspiciunile de fraude electorale la Sankt-Petersburg, unde rezultatele unui scrutin local nu au fost stabilite nici la o saptamana dupa vot, suscitand furia opozitiei, informeaza AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul Justiției…

- Printre cei 35 de prizonieri ruși, pe care autoritațile de la Kiev a acceptat sambata sa-i elibereze in schimbul unui numar similar de prizonieri ucraineni, figureaza și un cetațean al Republicii Moldova, arestat in Ucraina sub acuzația de spionaj in favoarea Federației Ruse.