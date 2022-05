Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Moscova a respins apelurile privind evacuarea luptatorilor ucraineni raniți din combinatul Azovstal din Mariupol pentru ca vrea sa-i captureze, spun oficialii locali, relateaza Reuters și DPA, potrivit Agerpres . Rușii ”vor sa profite de ocazie pentru a-i captura pe aparatorii orasului Mariupol, dintre…

- Vladimir Putin a avut un plan pregatit in prealabil pentru ca trupele sale sa tortureze, sa violeze și sa execute civilii din Ucraina care refuza sa capituleze, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, citat de Sky News. Irina Venediktova a declarat ca, in calitate de cetațean ucrainean,…

- Ucraina și Rusia au ajuns la un acord preliminar in vederea deschiderii unui cordon umanitar pentru evacuarea femeilor, copiilor și batranilor din Mariupol, a anuțat miercuri vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk citata de Reuters. „Avand in vedere catastrofa umanitara din Mariupol, astazi ne vom…

- Statul general al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca de la inceputul razboiului declanșat de Moscova, Rusia a pierdut 19.500 de militari. Potrivit ultimului bilanț al armatei Ucrainei , de la 24 februarie pana pe 11 aprilie, Rusia pierdut in Ucraina 19.500 de militari, 725 de tancuri, 154 de…

- Razboiul din Ucraina, in ciuda tuturor intalnirilor și negocierilor dintre parți, continua. Și, in cinci saptamani de bombardamente, au murit oameni. Și dintr-o parte și din cealalta. In plus, in localitațile bombardate ale Ucrainei – Mariupol deținand, in acest sens, supremația – au murit și civili.…

- Kremlinul este alarmat de cuvintele președintelui american Joe Biden cu privire la necesitatea unei schimbari de putere in Rusia, acestea promițand sa-i monitorizeze in continuare declarațiile, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, informeaza Interfax.…

- Explozii puternice au fost auzite joi in orasul portuar Mariupol, in estul Ucrainei, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin a anuntat o operatiune militara impotriva Ucrainei, potrivit unor jurnalisti de la AFP. Portul este cel mai mare oras ucrainean de pe linia frontului, cu o jumatate de milion de…