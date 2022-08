„Rușii anunță concert rock la Mariupol Azovstal”, spun autoritățile de la Kiev Un funcționar de la primaria in exil a municipiului Kiev scrie, conform UNIAN, pe o rețea de socializare. „Ocupanții ruși planuiesc sa susțina un concert rock in combinatul siderurgic Azovstal, unde sute de luptatori ucraineni au murit pentru a apara orașul Mariupol. Rușii continua sa stabileasca recorduri ale cinismului lor. Acum anunța un concert rock in fabrica unde au murit eroii noștri. Inca o data, incearca sa distraga atenția locuitorilor de la problemele reale cu evenimente și diversiuni. Nu ofera apa și incalzire, dar susțin concerte intr-un oraș in care sute de cadavre sunt inca sub… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

