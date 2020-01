Rusii anunta ca partea lor din gazoductul Nord Stream 2 este aproape finalizata

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin , si-a exprimat speranta ca gazoductul Nord Stream 2 va fi finalizat pana la sfarsitul acestui an sau in primul trimestru din 2021, dupa ce sanctiunile impuse de SUA au intarziat constructia, transmite Reuters. Termenul initial de finalizare a proiectului era primul semestru din 2020.…

- Germania ramane dependenta de Rusia. Gazoductul care a invrajbit Europa și a atras furia lui Donald Trump va fi finalizat in 2020 Germania se asteapta ca gazoductul Nord Stream 2 sa fie gata in a doua jumatate a anului urmator, in pofida sanctiunilor americane care au determinat una dintre companiile…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat duminica, intr-o emisiune la televiziunea de stat, ca proiectele gazoductelor Nord Stream 2 si TurkStream vor fi finalizate, in pofida sanctiunilor decise de SUA, potrivit Agerpres. Lavrov a precizat ca Moscova planuieste sa raspunda acestor masuri.Presedintele…

- Washingtonul considera ca acest proiect va creste dependenta europenilor de gazul rus si, in consecinta, sporirea influentei Moscovei. Pe de alta parte, UE denunta ferm amestecul SUA in politica sa energetica.Gazoductul, a carui constructie este aproape incheiata, trece pe sub Mare Baltica…

- BUCUREȘTI, 13 dec – Sputnik. Uniunea Europeana se pronunța impotriva sancțiunilor in raport cu orice companii din statele membre care desfașoara activitați legale, a declarat comisarul european pentru comerț, Phil Hogan, fiind intrebat despre problema sancțiunilor SUA și Nord Stream – 2. “Scopul…

- Compania care promoveaza gazoductul Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea gazoductului Nord Stream 2 prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect, scrie Agerpres. Intr-un…