- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Noile autoritati proruse din regiunea ucraineana Herson, cucerita de soldații ruși, au adoptat luni rubla rusa ca moneda oficiala. Aceasta va fi pusa in circulație in paralel cu grivna ucraineana, relateaza AFP, citata de Agerpres."Regiunea devine o zona cu dubla moneda: rubla va circula in paralel…

- Rusia va ramane „pentru totdeauna” in sudul Ucrainei, a declarat vineri un inalt responsabil parlamentar rus, Andrei Turciak, in timpul unei vizite la Herson, important oras ucrainean asupra caruia Moscova pretinde ca si-a impus controlul inca din luna martie, transmite AFP. „Adresandu-ma locuitorilor…

- O cladire administrativa este innegrita de fum, dar cele ale reactoarelor par intacte: AFP a putut vizita duminica centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si Europa, a carei capturare de catre armata rusa a starnit ingrijorarea comunitatii internationale. Fortele Moscovei au preluat controlul…

- Administratia rusa din Crimeea a dezvaluit ce proprietați are Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, pe teritoriul anexat de Moscova. Se pare ca nu doar presedintele Ucrainei ar avea case acolo, ci si șeful Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, Artem Sitnik, președintele Curții Constituționale,…