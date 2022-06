Rușii anunță că au “eliberat complet” zonele rezidenţiale din Severodoneţk Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca armata rusa a ”eliberat total” zonele rezidentiale din Severodonetk, un oras situat in Donbas, in estul Ucrainei, actualul epicentru al confruntarilor armate in regiune, relateaza AFP. ”Zonele rezidentiale din Sivierodonetk au fost eliberat total”, a anuntat ministrul rus al Apararii intr-un briefing difuzat la televiziune. […] The post Rușii anunța ca au “eliberat complet” zonele rezidentiale din Severodonetk appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

