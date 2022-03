Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA. „Avem dreptul deplin (…) sa impunem un embargou…

- Rusia a amenintat in mod direct, pentru prima data de la invazia din Ucraina, ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1, potrivit unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA.

- Vicepremierul rus Alexander Novak a amenintat in mod direct ca țara sa va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, relateaza DPA, citat de Agerpres . Alexander Novak a precizat ca o astfel de masura ar fi similara cu decizia Germaniei…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit deja la Moscova. Scholz, care se intalneste astazi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre criza legata de Ucraina, a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin.Legat de acest conflict, poziția sa este una delicata,…

- Marea Britanie va trimite „un mic numar” de militari in Lituania, a anuntat Ministerul Apararii britanic luni, in contextul tensiunilor regionale legate de comasarea de trupe ruse in apropiere de frontiera ucraineana, relateaza AFP. „In spirit de solidaritate, Regatul Unit va trimite un mic numar de…

- SUA, Marea Britanie, Ucraina și alte state europene s-au opus cu inverșunare proiectului Nord Stream 2 și au avertizat ca Europa va deveni și mai dependenta de Moscova dupa deschiderea gazoductului, scrie CNN. Acum, conducta subacvatica este pregatita sa trimita gaze naturale din Rusia in Germania și…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie când iau în calcul sanctiuni împotriva Rusiei în cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, potrivit Agerpres.Printre posibilele sanctiuni…

- Criza din Kazahstan ramane in atenția presei internaționale, France 24 observand o revenire la calm. Trupele trimise de Moscova dupa revoltele sangeroase se vor retrage incepand din aceasta saptamana, dupa cum a anuntat presedintele Kassim-Jomart Tokaev. Protestele, care au facut zeci de morti si sute…