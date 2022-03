Stiri pe aceeasi tema

- Menținerea in alerta a arsenalului rusesc este o prioritate pentru Rusia, a spus ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Este primul anunț dupa ce, timp de doua saptamani, a fost absent din spațiul public

- Rușii au difuzat imagini nedatate cu Serghei Șoigu, dupa o absenta de doua saptamani a ministrului rus al apararii, absenta care a generat zvonuri ca Kremlinul ar dori sa se dispenseze de el. Ministerul apararii a publicat un video in care Soigu apare prezidand o reuniune consacrata bugetului militar…

- "Eu am discutat in CSAT si i-am rugat pe cei responsabili sa se gandeasca cum sa folosim cel mai bine acesti bani pentru a avea militari mai bine pregatiti, deci pregatirea sa fie de calitate, salarizarea sa fie de calitate si dotarea sa fie la nivelul anului in care traim", a aratat Iohannis, referindu-se…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a aparut, joi, intr-o scurta inregistrare video, publicata de presa de stat rusa, dupa ce nu a mai fost vazut in public in ultimele 12 zile, potrivit Reuters. Serghei Soigu, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a fost vazut intr-un videoclip din…

- „Președintele Zelensky a anunțat crearea unei noi unitați numita „Legiunea Internaționala”. Avem deja mii de solicitari din partea strainilor, care doresc sa se alature rezistenței fața de ocupanți și sa protejeze securitatea lumii de regimul Putin”, a spus Hanna Maliar - ministru adjunct al apararii.Ucraina…

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ce el a acuzat „declarații agresive din partea țarilor NATO”. Presedintele rus a anuntat, duminica, plasarea in stare de alerta a “fortei de decurajare” a armatei ruse, care poate cuprinde…

- Vladimir Putin a enunțat voalat posibilitatea unui razboi nuclear. Liderul de la Kremlin a ordonat, duminca, ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru aremele nucleare, dupa ce a acuzat ca liderii NATO au enunțat declarații agresive la adresa Rusiei. Federația Rusa este…

- Putin a ordonat punerea in alerta maxima a forțelor nucleare: Acuza declarații agresive din partea țarilor NATO Putin a ordonat punerea in alerta maxima a forțelor nucleare: Acuza declarații agresive din partea țarilor NATO Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul…