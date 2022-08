Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom, compania controlata direct de la Vladimir Putin, merge cu santajul gazelor naturale mai departe. Rusii au anuntat ca pretul va creste enorm, la iarna. Ar putea urca chiar cu 60% pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția…

- Compania controlata direct de Putin a facut o analiza a prețului gazelor naturale, din care a reieșit ca „in ritmul actual, la iarna, Europa va cumpara gazul cu 4000 de dolari pentru o mie de metri cubi”. Intr-o postare de pe grupul de Telegram al companiei mamut, reprezentații acesteia mai vorbesc,…

- Rușii au atacat din nou cu rachete orașul port Odesa, marți dimineața, și au bombardat Nikolaev și Harkov. In Donețk, trupele ucrainene au lovit un depozit de petrol, ceea ce a provocat un incendiu major. Pe de alta parte, Volodimir Zelenski a cerut Europei sa "raspunda razboiului gazului" purtat de…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat luni ca a oprit o alta turbina a gazoductului Nord Stream catre Germania și ca fluxurile de gaz vor scadea la o cincime din capacitatea normala , potrivit Reuters. Noua lovitura data aprovizionarii vine intr-un moment foarte tensionat, in timp ce Rusia și Occidentul se…

- Pensionarii germani care vor sa scape de creșterea costurilor energiei și de inflația galopanta sunt bineveniți in Grecia, a transmis ministrul Turismului din aceasta țara. Facturile la gaz s-au dublat in Germania, iar estimarile arata ca acestea vor fi de șapte ori mai mari decat nivelul de anul trecut.…

- Kremlinul a anuntat marti ca gigantul rus Gazprom ar putea cauta sa schimbe conditiile contractelor sale de livrare daca statele occidentale implementeaza un plafon de pret pentru gazul rusesc, transmite Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e