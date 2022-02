Rușii amenință că trântesc Stația Spațială Internațională în SUA sau Europa, după sancțiunile primite Dmitri Rogozin, șeful agenției aerospațiale rusești, avertizeaza intr-un tweet ca, daca SUA blocheaza cooperarea cu ei, ”cine va salva ISS de la o coborare necontrolata din orbita și o cadere asupra Statelor Unite sau Europei?” Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale ruse, a avertizat ca va opri intreținerea Stației Spațiale Internaționale, care ar putea duce la ieșirea de pe orbita a instalației de 500 de tone, daca SUA introduce sancțiuni impotriva programului sau spațial. El a transmis ca ar putea sa aterizeze in Statele Unite sau in Europa. Pana acum, cei patru astronauți americani și doi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

