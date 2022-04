Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ucise, iar alte 34 au fost ranite in bombardamente ale fortelor ruse la Oceac si Mikolaiv, in sudul Ucrainei, anunta luni parchetul ucrainean, relateaza AFP. ”Din cauza bombardamentelor inamicului, sapte locuitori de la Oceac au fost ucisi, iar alti 20 (au fost) raniti. In orasul…

- Trupele rusești au atacat un camin de batrani din estul Ucrainei, a transmis șeful administrației militare regionale din Lugansk. In urma atacului, 56 de persoane au fost ucise. Un tanc rusesc a tras intr-o camin de batrani aflat in orașul Kreminna. Anunțul a fost facut prin intermediul serviciului…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in bombardamente asupra orașului Harkov din estul Ucrainei in ultimele 24 de ore, a declarat miercuri guvernatorul regional Oleg Synegubov, potrivit Reuters. In timpul nopții, pozițiile de aparare ucrainene au s-au aflat „in mod constant sub…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…

- Marilena Nedelcu, redactor șef al Sursa Zilei, a prezentat, sambata, la Romania TV, o analiza pertinenta a situației din Ucraina. „Putin vrea sa cucereasca Kievul. Vrea sa ajunga pe bulevardul Victoriei din Kiev, unde se afla toata administrația ucraineana, și ataca Kievul din cel puțin 3 zone. Se…

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si 74 au fost internate, miercuri, in suburbiile orasului Buenos Aires, dupa o intoxicare masiva cu cocaina contrafacuta, au anuntat miercuri autoritatile argentiniene, noteaza AFP. Un bilant initial de 12 morti si circa 50 de spitalizati s-a inrautatit in…