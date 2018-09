Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin a declarat astazi ca Rusia a identificat cei doi barbați pe care Marea Britanie i-a numit suspecți in otravirea unui fost spion rus și ca nu exista nimic criminal in privința lor. Marea Britanie a acuzat saptamana trecuta doi presupuși agenți ai Agenției de informații militare…

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa susțina acuzațiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.…

- Kremlinul a indicat joi ca este "inadmisibil" ca autoritatile ruse sa fie facute responsabile de otravirea in martie, la Salisbury, sud-vestul Angliei, a fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, transmite agenția France Presse, citata de Agerpres.

- ''Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice a primit o cerere din partea Regatului Unit luni in vederea extinderii asistentei sale tehnice'', a declarat OIAC intr-un comunicat. ''Raspunzand cererii, OIAC va trimite o echipa de asistenta tehnica pentru a supraveghea si a colecta esantioane suplimentare'',…

- Familia unui important transfug sovietic in Marea Britanie, care a decedat in 2001 la Salisbury, traieste terorizata de frica, dupa otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale in acelasi oras din sud-vestul Angliei, a marturisit fiul acestuia pentru AFP, potrivit Agerpres.…

- Ministrul britanic de Interne Sajid Javid i-a indemnat pe rusi sa ”se explice” dupa otravirea a doi britanici cu acelasi agent neurotoxic caruia i-au fost victime un fost spion rus si fiica sa, in urma cu patru luni, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, relateaza AFP.”A venit timpul, acum,…

- Cei doi britanici care au fost gasiti sambata in stare critica la sambata la Amesbury, oras din sudul Angliei, situat la cativa kilometri de Salisbury unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, au fost expusi la acelasi agent neurotoxic…