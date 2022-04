Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Mariupol, cel mai bombardat oraș din Ucraina, susține ca zona a devenit „noul Auschwitz”. El acuza Rusia ca a deschis crematorii mobile in oraș pentru a distruge dovezile privind uciderea civililor și vorbește despre mii de victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia foloseste crematorii mobile in Mariupol pentru a sterge dovezile crimelor de razboi facute de militarii rusi in Mariupol, informeaza Kyiv Independent, care citeaza un comunicat al consiliului local din acest oras.

- Cea de-a 40-a zi de razboi a inceput cu explozii, acestea fiind auzite in primele ore ale zilei de luni in orașele Herson și Odesa. Liderii mondiali se declara stupefiați dupa ce peste 400 de cadavre au fost descoperite in apropiere de Kiev, autoritațile ucrainene vorbind despre „crime de razboi”. Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

