- Potrivit unui studiu privind influenta regimurilor autoritare in UE, efectuat de think tank-ului Political Capital din Budapesta, deputatii din Europa Centrala si de Est sunt susceptibili de o atitudine mai dura fata de puterile autoritare, in special fata Rusia, decat media UE.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii se afla in discutii cu Rusia pentru a afla mai multe informatii despre vaccinul experimental Sputnik-V. Rusii planuiesc sa testeze 40.000 de persoane incepind cu saptamina viitoare, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.ro. In urma cu doar o saptamina, Rusia a devenit…

- Intrebat daca ar face vaccinul anti-COVID realizat de Rusia, Traian Basescu a marturisit in direct la Romania TV ca ar recurge la aceasta varianta. "M-as vaccina. Daca Putin mi-ar da un vaccin, m-as vaccina, dar in niciun caz n-as da unei populatii de 20 de milioane un vaccin netestat. …

- Intr-un comunicat de presa, reprezentanții Ministerului Sanatatii din Rusia au declarat ca vaccinul va fi gata la sfarsitul lunii, relateaza BBC. Presedintele Vladimir Putin a declarat ca vaccinul a trecut toate verificarile necesare, adaugand ca fiica sa a fost deja vaccinata. Vaccinul a fost numit…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a criticat in briefingul de presa de joi planurile SUA privind desfasurarea in Romania a unei parti din unitatile militare americane retrase din Germania - asa cum au declarat recent reprezentanti de rang inalt ai armatei Statelor…

- PodcasturiDiana Lazar: Pana in 2025 avem nevoie de o perioada de recuperare in domeniul turismului Turismul din intreaga lume a inregistrat pierderi de cel puțin 60 la suta la nivel mondial, ca urmare a crizei economice provocate de COVID-19, potrivit Organizației Mondiale a Turismului. In Moldova,…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat ca viitoarea retragere a trupelor din Germania se incadreaza in strategia politicii de ingradire a Rusiei. © AP Photo / Alex BrandonLovitura in plin anti-Trump, se incearca boicotare totala! Așa ceva nu s-a mai vazut! Poziția șefului…

- ​Revo Technologies, o companie fintech care opereaza sub brandul Mokka, anunța intrarea pe piața româneasca, serviciul mai fiind prezent în Polonia si Rusia. Aplicatia face parteneriate cu diverse magazine si vine cu opțiunea de a le oferi clienților o modalitate de a plati în rate…