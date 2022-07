Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Nu de ieri, nici de alaltaieri e valabila zicerea aia cu a la guerre comme a la guerre. In viața, dar, desigur, și, la propriu, in razboi. Fiecare lupta cu ce are, cu ce poate, cum știe, cum crede ca poate sa caștige. Acum, oficialitațile ucrainene, preluand comunicatul armatei lor, afirma ca trupele…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia, unul dintre cei mai mari producatori de cereale, iși va crește exporturile de grau anul acesta datorita unei recolte record, relateaza Reuters. Rusia concureaza cu UE și Ucraina in ceea ce privește exporturile de cereale catre Orientul Mijlociu…

- Volumul de gaze rusesti care tranziteaza prin Ucraina a scazut miercuri, au indicat Moscova si Kievul, autoritatile ucrainene explicand aceasta prin preluarea controlului de catre rusi asupra infrastructurii de gaze din estul tarii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei pe 24 februarie, relateaza duminica agentia DPA. Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au…

- Trupele ruse fac eforturi pentru a impune un regim de ocupație in zonele cucerite din sudul Ucrainei, instaland lideri pro-Moscova, vanand disidenții și dezmembrand instituțiile statului ucrainean, spun foști sau actuali primari și localnici ucraineni din regiune, citați de Wall Street Journal . In…

- Rusia indeamna marti intreaga armata ucraineana sa "depuna armele", iar pe ultimii aparatori de la Mariupol sa-si inceteze "rezistenta smintita", un apel pe care-l lanseaza dupa ce Kievul a anuntat ca Moscova a lansat o ofensiva majora in estul separatist ucrainean, relateaza AFP. "Nu va fortati norocul.…

- Din orașul Zaporizhzhia din sud-estul Ucrainei, situat nu departe de Mariupol, vine un apel disperat. Este al unui tata, in același timp, primar al respectivului oraș: „Rușii mi-au rapit fiul! Fac un apel la comunitatea europeana, la intreaga umanitate: va rog, ajutați-ma! Sa știe lumea intreaga!” Oleh…