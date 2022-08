Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești se folosesc probabil de pozițiile sale in centrala nucleara Zaporojie din Enerhodar pentru a amplifica temerile occidentale privind un dezastru nuclear in Ucraina, intr-un efort de a diminua voința occidentala de a oferi sprijin militar pentru o contraofensiva ucraineana, susține Institutul…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat incetarea pauzei operaționale a armatei, astfel reluandu-și atacurile pe mai multe axe de avans militar. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) noteaza ca este puțin probabil ca rușii sa efectueze mult mai multe atacuri la sol in Ucraina, insa va fi probabil…

- Conform Ria Novosti, in timpul nopții trecute, forțele armate ucrainene ar fi atacat orașul Melitopol, ocupat la acest moment de armata rusa. Moscova acuza Kievul ca a lovit in mod special, in jurul orei 3, aeroportul orașului. Autoritațile ucrainene, dupa cum explica Kyiv Independent, nu confirma atacul.…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Primarul ales al orasului Herson, oras din sudul Ucrainei ocupat de fortele ruse si de aliatii lor separatisti, a fost arestat, a anuntat marti asa-zisul sef-adjunct al administratiei de ocupatie, Kirill Stremousov, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ruse si pro-ruse ar fi intrat sambata in Lisciansk, iar "lupte de strada" au loc acum in orasul de langa Severodonetk, un punct strategic in estul Ucrainei care este pe cale sa fie cucerit de Moscova, au declarat separatistii, potrivit AFP. "Militia Republicii Populare Lugansk si armata rusa…

- Fortele de ocupatie ruse au abandonat aproape toate punctele de control din districtul Melitopol din regiunea Zaporojie de teama unui atac al Fortelor Armate ale Ucrainei, infromeaza Ivan Fedorov, primarul din Melitopol, pe Facebook.

- Forțele ruse transfera forța de munca și echipamente militare, inclusiv rachete Grad, din peninsula Crimeea, ocupata in 2014, catre regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, potrivit Administrației militare regionale, citata de Ukrainska Pravda . „Rusia desfașoara din Crimeea nu numai forțe terestre, ci…