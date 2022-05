Stiri pe aceeasi tema

- Kira Obedinsky, in varsta de 12 ani, a ramas orfana dupa un atac al rușilor in orașul ei natal Mariupol, la mijlocul lunii martie. Intr-un moment in care incerca sa fuga din zona, ea insași a fost ranita și dusa de soldați ruși la un spital dintr-o zona controlata de Rusia din estul Ucrainei. A fost…

- Mai mult de un milion de persoane au fost evacuate din Ucraina in Rusia incepand cu 24 februarie, ziua cand a inceput razboiul, a spus ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in declaratii publicate sambata, relateaza The Guardian. Potrivit lui Lavrov, linia telefonica a sediului de coordonare interdepartamental…

- Planurile Rusiei de a schimba educația au mers mana in mana cu razboiul dus in Ucraina. Oficialii rescriu curricula pentru a justifica invazia și au sugerat ca școlile sa aiba ceremonii de arborare a drapelului și de cantare a imnului național in fiecare dimineața incepand cu noul an școlar din septembrie.…

- Familia unui britanic care ar fi fost capturat de armata rusa in timp ce lupta in razboiul din Ucraina a descris imaginile cu acesta in captivitate drept “propaganda” și l-a implorat pe Vladimir Putin sa-l trateze cu umanitate, scrie The Guardian.

- Imaginile filmate cu drona de la Teatrul din Mariupol arata amploarea distrugerilor provocate cladirii care a fost avariata in timpul luptelor crancene pentru oraș. La 25 martie, oficialii locali din orașul portuar din sudul Ucrainei, citand martori, au declarat ca ]n jur de 300 de persoane au fost…

- Profesoara din Rusia, care a fost arestata dupa ce elevii sai au inregistrat-o in timp ce critica razboiul declanșat in Ucraina , iar apoi au denunțat-o serviciului intern de informații, se declara „șocata” de faptul ca este urmarita penal și risca inchisoarea doar pentru ca a indraznit sa emita „un…

- Rusia a inceput sa traga asupra orașului asediat Mariupol din Marea Azov, a declarat un oficial american de rang inalt din domeniul apararii, in timp ce o contraofensiva ucraineana pare sa respinga forțele rusești din jurul capitalei, Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul rus al apararii a anunțat sambata ca bombardamentele se vor opri temporar in orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, incepand cu ora 9.00, ora Romaniei, pentru a permite deschiderea de „coridoare umanitare” prin care sa fie evacuați civilii, relateaza Reuters. „Partea rusa anunța o incetare…