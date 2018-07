Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat vineri 'pregatit sa mearga la Washington' pentru a se intalni cu omologul sau american Donald Trump si a spus ca l-a invitat pe liderul de la Casa Alba sa efectueze o vizita la Moscova, dupa o prima intalnire la varf ce a generat valuri de critici in SUA, informeaza France Presse.



'Suntem gata sa-l invitam pe presedintele Trump la Moscova, el are aceasta invitatie, i-am vorbit despre ea. Eu sunt pregatit sa ma duc la Washington', a declarat Putin intr-o conferinta de presa la Johannesburg in cadrul summitului Brics (Brazilia,…