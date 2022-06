Rusia zice că e pregătită să dea gaz pentru toată Europa Daca nu sunt obstacole politice, daca nu-și baga satan coada, Rusia zice ca nu lasa Europa fara gaz. Ba, chiar este pregatita sa furnizeze toata cantitatea necesara pentru iarna. Aceasta afirmație a facut-o orele trecute ministrul rus al energiei, Alexander Novak, la Rossiya 24 TV: „Suntem pregatiți sa acoperim integral livrarile de gaze, dar evident ca este necesar sa cream condițiile economice și nu sa inchidem aprovizionarea pe motive politice”. Novak a mai spus ca Europa are nevoie de 40-45 de miliarde de metri cubi de gaz pentru a avea 80% pe stoc. The post Rusia zice ca e pregatita sa dea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de voluntari ai organizațiilor FADERE (Federația Asociațiilor de romani din Europa) și Olvidados au fost surprinși in mijlocul unor bombardamente rusești in Harkov. Printre ei se afla și Daniel Țecu, președinte FADERE, care a organizat peste 35 de convoaie umanitare in Ucraina pana in prezent.…

- „Occidentul iși afecteaza propriile interese naționale prin impunerea de sancțiuni Rusiei”, susține Putin.„Autorii lor (ai sancțiunilor economice dupa invazie - n.red.), ghidați de ambiții politice mioape și umflate, de rusofobie, au lovit intr-o mai mare masura propriile interese naționale, propriile…

- Istoricul Armand Goșu aspune ca exista mai multe scenarii vehiculate pentru data de 9 mai, iar unul dintre acestea este ca Vladimir Putin ar putea sa declare mobilizare generala, iar mai apoi razboi. Pe de alta parte, un alt scenariu vehiculat este și declararea incheierii razboiului, deși istoricul…

- Uniunea Europeana pregatește un raspuns coordonat in privința suspendarii livrarilor de gaze rusești in unele țari europene, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Anunțul facut de Gazprom ca oprește unilateral livrarea de gaze catre clienții din Europa este inca o incercare…

- SUA a primit in luna martie doar 12 refugiați ucraineni, in ciuda tuturor promisiunilor facute in privința ajutorului umanitar. Dupa izbucnirea conflictului armat intre Rusia și Ucraina, giganții din industria militara din SUA au crescut prețurile la acțiuni pe piața bursiera. In cele aproape doua luni…

- Ucraina este ”totusi pregatita” sa poarte convorbiri cu Rusia, aflate intr-un punct mort dupa descoperirea atrocitatilor din orasele ucrainene eliberate, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP. „Noi suntem pregatiti sa luptam si, in paralel, sa cautam cai diplomatice…

- Hans Kluge, directorul biroului regional pentru Europa al OMS, anunța ca Organizația Mondiala a Sanatații se pregatește și pentru posibile ”atacuri chimice” in Ucraina, transmite Reuters. „OMS ia in considerare toate scenariile si isi face planuri pentru diferite situatii care ar putea afecta oamenii…

- Casa Alba a format o echipa de oficiali ai securitații naționale pentru a schița scenarii cu privire la modul in care Statele Unite și aliații sai ar trebui sa raspunda daca președintele Rusiei, Vladimir Putin – frustrat de lipsa sa de progres in Ucraina – iși dezlanțuie stocurile de arme chimice, biologice…