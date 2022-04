Rusia: Wikipedia nu publică informațiile reale despre război. Riscă o amendă de 4 milioane de ruble Autoritatea de reglementare a mass-media din Rusia amenința enciclopedia online Wikipedia cu amenzi de pana la 4 milioane de ruble (aproximativ 49.000 de dolari) daca nu șterge informații despre invazia Ucrainei de catre Rusia, care difera de versiunea Kremlinului a evenimentelor. Agenția rusa de cenzura a presei Roskomnadzor a cerut enciclopediei online Wikipedia, condusa de voluntari, sa elimine orice informație despre invazia care „dezinformeaza” rușii, potrivit unui comunicat citat de Forbes. Roskomnadzor nu a detaliat in anunț la ce informații se referea, dar editorii ruși Wikipedia au declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca clientii europeni ai Gazprom au obligatia sa-si plateasca facturile in ruble si nu in euro sau dolari, o masura care a fost prezentata drept represalii fata de sanctiuni impuse Rusiei de catre Occident, care a blocat o mare parte a rezervelor ruse de devize,…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Ministerul rus al Justiției a adaugat luni postul public de televiziune german Deutsche Welle pe lista organizațiilor media pe care le catalogheaza ca fiind „agenți straini”, o eticheta care presupune ca media vizata sa publice un act de declinare a raspunderii pe tot ce publica, noteaza Reuters .…

- Orange are cateva sute de angajați in Rusia, iar dupa invazia rusa in Ucraina și sancțiunile impuse Kremlinului, grupul francez a decis sa nu mai incheie noi afaceri pe aceasta piața, dar va continua sa asigure infrastructura și conectivitatea pentru ambasade și clienții privați internaționali, a precizat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- Vladimir Putin a anunțat oficial cați bani va primi familia unui soldat ucis in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Președintele rus a participat recent la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei. Oficialul a apreciat ca soldații dau dovada de eroism in ofensiva impotriva Ucrainei, ulterior…

- Rusia ar fi dispusa sa se așeze la masa negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, susține Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de unian.net. Conform acestuia, Rusia gata sa trimita o delegație la Minsk pentru a negocia cu Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți seara punctul de vedere al CE fața de situația tensionata dintre Rusia și Ucraina. “Rusia este responsabila pentru actuala tensionare a situației. Foarte rapid vom finaliza pachetul de sancțiuni și ne vom coordona indeaproape cu partenerii…