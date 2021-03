Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus a acuzat vineri reteaua de socializare Twitter ca devine un ''instrument al dictaturii'' tarilor occidentale, dupa ce aceasta a blocat recent aproximativ o suta de conturi legate de Rusia, relateaza agentiile EFE si TASS. ''Ne vedem obligati sa semnalam din nou ca Twitter degenereaza…

- Administrația Biden va lua în considerare noi sancțiuni contra Coreei din Nord, dar și masuri contra Rusiei, a declarat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken într-un interviu, potrivit Reuters. Blinken a afirmat, la NBC News, ca printre instrumentele menite sa duca la denuclearizarea…

- Politia rusa a procedat la peste 5.000 de arestari si a blocat centrul mai multor orase - inclusiv al Moscovei - in timpul unor noi manifestatii, in weekend, care au cerut eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, iar Uniunea Europeana si Statele Unite si Canada au condamnat o folosire ”disproportionata”…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Dupa ce i-a percheziționat apartamentul din Moscova, politia rusa l-a retinut miercuri și pe Oleg Navalnii, fratele dizidentului Aleksei Navalnii, intr-o ancheta care vizeaza incalcarea ”normelor sanitare”, transmite Reuters, citata de G4Media.ro . Poliția rusa a efectuat miercuri mai multe percheziții…

- Un politist rus este urmarit penal pentru dezvaluirea unor informatii care i-ar fi putut desconspira pe cei care l-au otravit pe Alexei Navalnii, transmite marti Reuters. Politistul a fost retinut luna trecuta, iar in prezent este in arest la domiciliu, a precizat astazi cotidianul economic RBC, din…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost ridicat de polițiști de pe aeroport duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic, scrie BBC News. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat duminica Rusia ca l-a arestat pe opozantul Alexei Navalnii…

- Lituania, membra a Uniunii Europene, a spus duminica ca va cere Uniunii Europene sa impunsa rapid noi sancțiuni Rusiei ca reacție la arestarea criticului Kremlinului, Alexei Navalnîi, relateaza Reuters. Poliția l-a reținut pe Navalnîi la sosirea pe aeroportul din Moscova duminica, dupa…