Rusia vs Ucraina: cel mai mare război al erei dezinformării La inceputul lunii aprilie, unii locuitori din Harkov au primit o serie de mesaje text infricoșatoare din partea unor oficiali guvernamentali care le cereau sa paraseasca orașul inainte ca forțele ruse sa il incercuiasca. „Din cauza amenințarii incercuirii de catre inamic, indemnam populația civila din Harkov sa paraseasca orașul pana la 22 aprilie”, se anunța […] The post Rusia vs Ucraina: cel mai mare razboi al erei dezinformarii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

