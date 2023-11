Rusia vrea studenți din România. Cerințe minime. Cine se oferă? Rusia incearca sa ii convinga pe liceenii si studentii din Romania sa mearga la studii in Federatia Rusa, la Moscova sau Sankt Petersburg. ”Dragi prieteni, daca doriți sa studiați limba rusa și in același timp sa vizitați una dintre cele mai frumoase capitale ale lumii, atunci nu ratați aceasta oportunitate.Programul de Burse in Rusia va ofera posibilitatea sa va inscrieți la cursuri de limba rusa (chiar de la nivelul 0), și in același timp sa vizitați Moscova.Pentru a beneficia de programul de burse trebuie sa va inregistrați pe platforma education-in-russia.com pana pe 15 decembrie 2023 și sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

