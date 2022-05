Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile anuntate marti au vizat 50 de oligarhi si companii ruse, inclusiv gigantul energetic Gazprom. Cateva ore mai tarziu, Polonia a anuntat ca a primit o instiintare ca Gazprom intrerupe livrarile de gaze naturale catre Polonia din cauza ca nu a respectat noile cereri de plata a livrarilor de…

- Miniștrii Apararii și de Externe ai SUA și Ucrainei s-au intalnit in capitala Poloniei in contextul conflictului militar cu Rusia. La discuții a participat și președintele american Joe Biden.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat, joi, la Varsovia ca Rusia a devenit un ”stat totalitar” si a facut apel la inasprirea sanctiunilor impotriva Moscovei in urma invaziei din Ucraina, precizand totodata ca, „daca va zdrobi Ucraina”, presedintele rus Vladimir Putin „va avansa spre Helsinki,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat joi ca Rusia a devenit un „stat totalitar” si a facut apel la inasprirea sanctiunilor impotriva Moscovei, in urma invaziei din Ucraina. Șeful guvernului de la Varsovia a mai avertizat ca, „daca va zdrobi Ucraina”, presedintele rus Vladimir Putin „va avansa…

- Ministrul polonez al Dezvoltarii Economice si Tehnologiei, Piotr Nowak, a declarat ca acest subiect a fost discutat in cadrul intalnirilor de la Washington de saptamana trecuta. ”In timpul intalnirilor cu, printre altii, (secretar al Departamentului Comertului al SUA) Gina Raimondo, am propus excluderea…

- Brandul ucrainean MillaNova, cunoscut pentru rochiile decadente de mireasa, produce acum tinute pentru soldatii si personalul medicali din tara, in timp ce Rusia continua sa lanseze atacuri brutale, scrie CNN. Aflati in buticuri dedicate mireselor din 50 de tari, inclusiv SUA, Marea Britanie, Franta…

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, a denuntat, in cursul vizitei in Polonia, "atrocitatile" comise de armata rusa in Ucraina, dar a evitat sa catalogheze atacurile ca fiind crime de razboi. "Transmitem foarte clar ca orice atac intentionat asupra civililor nevinovati este o incalcare a reglementarilor.…

- „Vicepreședintele Kamala Harris va calatori la Varșovia, Polonia și București, Romania in perioada 9-11 martie. Vizita ei va demonstra puterea și unitatea Alianței NATO și sprijinul SUA pentru aliații NATO de pe flancul estic in fața agresiunii ruse. De asemenea, va evidenția eforturile noastre colective…