Rusia vrea să trimită preoții la războiul din Ucraina: „Dacă au livret, pot fi chemați la mobilizare parțială” Calugarii pot fi chemați sa lupte in Ucraina daca au un act militar, a transmis agenția rusa RBC , citand un raspuns oferit la linia telefonica 122, deschisa de autoritați pentru a raspunde la problemele cu mobilizare parțiala . „Toți cetațenii Federației Ruse care se afla in rezerva forțelor armate sunt supuși mobilizarii. Chiar daca nu a servit niciodata in aramta, dar are in mana legitimația militara, un preot poate fi chemat la mobilizare parțiala. El este cetațean al Rusiei, ca toți ceilalți”, s-a a explicat la linia telefonica.Anterior, Vahtang Kipșidze, șeful adjunct al Departamentului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

