- Ucraina si Rusia au facut schimb de circa 320 de trupuri de soldati ucisi, potrivit autoritatilor de la Kiev, informeaza sambata dpa. Schimbul a avut loc pe 2 iunie, pe linia frontului din regiunea Zaporojie, fiecare dintre cele doua parti predand celeilalte circa 160 de trupuri neinsufletite, a precizat…

- Rusia va preda in curand Ucrainei corpurile neinsufletite a 152 de combatanti ucraineni gasite intr-o "duba izoterma" pe teritoriul combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, port strategic la Marea Azov aflat in prezent sub controlul fortelor ruse si al militiilor proruse din Donetk, a anuntat…

- Rusia va studia posibilitatea de a face schimb de luptatori din Batalionul Azov, luați prizonieri, pentru Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat un deputat si negociator rus, Leonid Slutki, citat de lefigaro.fr. “Vom studia problema”, a spus Slutki, membru al delegatiei ruse…

- Tot mai multa lume, atat analiști – nu numai militari, cat și oameni simpli se intreaba cand se termina razboiul din Ucraina, care…pare ca nu se mai termina! Soarta razboiului din Ucraina depinde de cum va decurge batalia din regiunea Donbas in urmatoarele doua sau trei saptamani, a declarat expertul…

- Ministerul britanic al Apararii avertizeaza ca utilizarea in trecut de catre Rusia a munițiilor cu fosfor in Donețk “a ridicat posibilitatea utilizarii lor in viitor in Mariupol, pe masura ce luptele pentru oraș se intensifica”. De asemenea, a declarat ca bombardamentele rusești au continuat in regiunile…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…

- Ministerul rus al apararii a anunțat vineri ca prima faza a operațiunii sale militare din Ucraina a fost in mare parte finalizata și ca se va concentra de acum pe „eliberarea” completa a regiunii Donbas din estul Ucrainei. Bombardamentele continua insa in mai multe orașe, iar Pentagonul anunța ca Moscova…