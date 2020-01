Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Kiev si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au convenit luni sa procedeze la un nou schimb de prizonieri inainte de sfarsitul anului, una din masurile de dezescaladare promise dupa un recent summit de pace la Paris, transmite AFP potrivit Agerpres 'Am ajuns la un acord privitor…

- Sunt ”aproape 100%” șanse ca președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski sa se intalneasca pentru prima data, saptamana viitoare, la Paris, a anunțat The Moscow Times. Relațiile dintre Ucraina și Rusia par sa inregistreze progrese, cei doi președinți vorbind la telefon…

- Fostul consilier al președintelui Donald Trump pentru relația cu Rusia, Fiona Hill, a respins scenariul unei implicari a Kievului in cadrul scrutinului prezidențial din Statele Unite din 2016, promovat de unii oficiali republicani, ce ar absolvi Moscova de aceleași acuzații, scrie agenția Reuters,…

- Rusia a anuntat ca a predat luni Ucrainei trei nave militare confiscate in urma cu peste un an in largul Crimeei, cu trei saptamani inaintea unui summit menit sa relanseze solutionarea conflictului in estul separatist ucrainean, relateaza AFP.

- Bombardiere strategice ruse Tu-22M3 au simulat in cadrul unui exercitiu un atac cu rachete asupra Odesei, oras-port in sudul Ucrainei, a dezvaluit comandantul sef al marinei ucrainene, amiralul Igor Voroncenko, citat vineri de agentia de presa Lb.ua si publicatia Segodnia.ua. Avioane strategice ruse…

- ”Mita este acordarea sau a blocarea asistentei militare in schimbul unei declaratii publice referitoare la o investigatie falsa privind alegerile. Aceasta este mita”, a declarat Pelosi, democrata cu cea mai inalta functie in Congres, intr-o conferinta de presa.Aceasta a mai spus ca”Ceea…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, premierul ungar se remarca printre alți lideri europeni, anunța TASS."Ungaria este o țara foarte neobișnuita și are un lider foarte neobișnuit. Este evident ca președintelui Putin ii place Orban", a spus Peskov."Este…