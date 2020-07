Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa produca sute de milioane de doze ale unui vaccin experimental anti-Covid-19, in conditiile in care etapa preliminara a testelor clinice a fost finalizata, informeaza agentia de presa Reuters.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus in Romania: 757 de romani s-au EXTERNAT…

- OPEC, Rusia si alte state aliate au convenit sambata sa extinda reducerile record ale productiei de petrol pana la sfarsitul lunii iulie, prelungind un acord care a contribuit la dublarea preturilor titeiului in ultimele doua luni, prin retragerea de pe piata a aproape 10% din livrarile globale de…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat luni un contract in valoare de 628 de milioane de dolari cu compania farmaceutica Emergent BioSolutions, pentru cresterea capacitatii de productie a unui posibil vaccin destinat COVID-19, transmite Reuters.

- Cercetatorii rusi intentioneaza sa inceapa studii clinice in termen de doua saptamani pe un vaccin pentru a combate coronavirusul, a anuntat sambata ministrul rus al sanatatii, dupa ce autoritatile au aprobat primul medicament anti-COVID-19 din Rusia, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Rusia…

- Aflat la conducerea Institutului de cercetari Gamaleia, Aleksandr Ghintburg si-a injectat personal un vaccin continand virusul respectiv, iar apoi l-au urmat si alti angajati ai institutului, potrivit presei ruse. Daca a recurs la o astfel de metoda in contradictie cu procedurile obisnuite este pentru…

- Statele Unite vor finanta cu pana la 1,2 miliarde de dolari dezvoltarea de catre compania AstraZeneca a unui posibil vaccin impotriva COVID-19 si au anuntat joi ca vor comanda 300 de milioane de doze daca acest tratament se va dovedi eficient, in contextul in care administratia de la Washington…

- Departamentul de Sanatate din SUA (HHS) a comandat 300 de milioane de doze din potențialul vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford și spera ca primele doze sa fie disponibile inca din luna octombrie, scrie Yahoo News, care citeaza Reuters.