Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, BRICS și-a sporit considerabil importanța in economia globala, deoarece un numar tot mai mare de țari in curs de dezvoltare solicita sa devina membre ale acestui bloc. Dincolo de discuțiile privind extinderea BRICS, exista, de asemenea, posibilitatea ca Brazilia, Rusia, India, China…

- Privilegiul exorbitant de care se bucura Statele Unite datorita faptului ca dolarul este fara echivoc moneda de rezerva a lumii este din nou atacat. Țarile emergente BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) incearca sa atraga aliați pentru a detrona regele dolar. La sfarșitul acestei saptamani,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus, guvernului sa organizeze anul viitor Jocurile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), ca alternativa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza AFP. Putin i-a dat termen pana la 1 iulie premierului Mihail Misustin pentru a prezenta…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin (70 de ani), iși dorește ca Jocurile BRICS, la care participa Brazilia, Rusia, China, India și Africa de Sud, din 2024, sa fie organizate in Rusia. Putin iși dorește astfel sa concureze cu Jocurile Olimpice de la anul, care vor avea loc in Franța, la Paris.

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin (70 de ani), iși dorește ca Jocurile BRICS, la care participa Brazilia, Rusia, China, India, China și Africa de Sud, din 2024, sa fie organizate in Rusia. Putin iși dorește astfel sa concureze cu Jocurile Olimpice de la anul, care vor avea loc in Franța,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus guvernului sa organizeze anul viitor Jocurile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), ca alternativa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza agerpres.ro.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus, miercuri, guvernului sa organizeze anul viitor Jocurile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), ca alternativa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza AFP.