Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, a anuntat miercuri ca prevede in acest an modernizarea apararii antiaeriene a capitalei Moscova, in contextul in care atacurile ucrainene cu drone vizand teritoriul rusesc se inmultesc, transmite AFP. Potrivit lui, doua noi unitati ale apararii antiaeriene vor…

- Batalia de la Bahmut blocheaza cele mai bune unitați ale Rusiei și provoaca pierderi in randul acestora inainte de contraofensiva pe care Ucraina o planifica pentru aceasta primavara, a explicat Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters . „Rusia și-a…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat joi Occidentul ca foloseste Ucraina pentru a incerca sa destrame Rusia, cea mai intinsa tara din lume ca teritoriu, dar, a adaugat el, orice astfel de incercari sunt sortite esecului, relateaza Reuters. Ministrul rus a facut aceste remarci intr-un mesaj…

- Serghei Soigu, Ministrul rus al Apararii, a spus, marți, ca livrarile de arme ucrainenilor de catre Occident, aduce NATO direct in conflict și a avertizat, inca o data, cu o escaladare „imprevizibila” „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil”, a declarat ministrul…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a comentat zvonurile despre declanșarea unui nou val al mobilizarii in Rusia, oficialul de la Moscova afirmand ca acestora nu trebuie sa li se acorde importanța, relateaza TASS . Fiind intrebat despre acest subiect in timpul conferinței sale zilnice…

- Zeci de ruși care sarbatoreau in strada Anul Nou ar fi fost ridicați forțat de forțele speciale ale poliției. Deocamdata, nu exista explicații oficiale pentru ce s-a intamplat, dar pe rețelele sociale din Rusia sunt speculații ca ei au ajuns de la petrecere direct in taberele de mobilizare, inainte…

- Apararea antiaeriana rusa a doborat joi „un obiect neidentificat” in apropierea bazei militare cheie Engels, situata la 500 de kilometri de granita cu Ucraina si deja lovita luni de un atac mortal cu drona atribuit Ucrainei, relateaza France Presse. „Pe teritoriul districtului Engels a fost activat…

- Forțele ruse au pierdut, in cele zece luni de razboi purtat in Ucraina, 100.400 de militari, potrivit estimarilor anunțate joi, 22 decembrie, de Statul Major General al Forțelor Armate ale Kievului, relateaza The Kyiv Independent . In ultima zi, aproximativ 660 de militari ruși au murit pe campul de…