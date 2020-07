Rusia vrea să introducă impozitul pe roboți Companiile ruse ar putea sa plateasca 13% din impozitul pentru utilizarea roboților in loc de oameni, a informat ziarul Izvestia citand o propunere formulata de Institutul de Educație Progresiva, o organizație independenta fara scop lucrativ. Inițiativa a fost deja trimisa spre revizuire Ministerului Finanțelor și a primit sprijin din partea unor parlamentari și oficiali guvernamentali. Banii […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

